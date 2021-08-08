Билеты на поезда внутри Беларуси дорожают с 13 августа

/ Общество
Просмотров: 102

С 13 августа на Белорусской железной дороге изменяются тарифы на перевозки в пределах страны.

Стоимость проезда поездами региональных и межрегиональных линий бизнес-класса в среднем увеличится на 5%.

Проезд в поездах межрегиональных линий эконом-класса подорожает в среднем на 15%, в поездах региональных линий эконом-класса — в среднем на 10%.

Тарифы на проезд в пределах одного тарифного пояса поездами городских линий увеличатся на 14,3%, в пределах двух тарифных поясов — на 24%.

Как отмечает пресс-служба БЖД, в предыдущий раз проезд железнодорожным транспортом общего пользования дорожал в декабре 2020 года.

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: БЖД подорожание

Другие материалы на эту тему:

И на 10 дней, и на месяц. БЖД отправила часть работников в вынужденный простой

И на 10 дней, и на месяц. БЖД отправила часть работников в вынужденный простой

«WannaCry, Petya нас не взломали». БЖД о секретах безопасности и выборе хостинга

«WannaCry, Petya нас не взломали». БЖД о секретах безопасности и выборе хостинга

«Самое страшное для нас — закрытие границ». На БЖД задумались о четырехдневке

«Самое страшное для нас — закрытие границ». На БЖД задумались о четырехдневке

Беларусь стократно увеличила перевозки между Китаем и Европой

Беларусь стократно увеличила перевозки между Китаем и Европой