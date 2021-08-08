Иракские дипломаты прибыли в Минск для урегулирования миграционного кризиса

В Минске для урегулирования миграционного кризиса находится делегация иракских дипломатов, сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ирака Ахмад Аль-Сахаф.

Фото pixabay.com

По его словам, речь идет об облегчении процедуры возвращения на родину соотечественников, оказавшихся в затруднительном положении.

Еще одна цель делегации — выяснить обстоятельства смерти мигранта из Ирака, о которой сообщили белорусские власти, в присутствии его родственников.

6 августа прошла встреча иракских дипломатов с представителями белорусского МИД, который о визите коллег пока ничего не сообщил.

Читайте также:

Литва приветствовала решение иракских властей отменить все рейсы в Минск

Посольство Ирака в РФ сообщило об организации эвакуационного рейса из Минска

Подписывайтесь и читайте нас в