Иракские дипломаты прибыли в Минск для урегулирования миграционного кризиса

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В Минске для урегулирования миграционного кризиса находится делегация иракских дипломатов, сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ирака Ахмад Аль-Сахаф.

Фото pixabay.com

По его словам, речь идет об облегчении процедуры возвращения на родину соотечественников, оказавшихся в затруднительном положении.

Еще одна цель делегации — выяснить обстоятельства смерти мигранта из Ирака, о которой сообщили белорусские власти, в присутствии его родственников.

6 августа прошла встреча иракских дипломатов с представителями белорусского МИД, который о визите коллег пока ничего не сообщил.

 

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Тэги: Беларусь-Ирак миграционный кризис нелегальная миграция Персона: Ахмад Аль-Сахаф

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