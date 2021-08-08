Идеологическая накачка не помогла: белорусы показали худший результат за все время участия в летних Олимпиадах

Напомним, перед этими ОИ на спортсменов оказывалось большое идеологическое давление. Так, в ходе церемонии проводов олимпийской команды в Токио Александр Лукашенко заявил спортсменам, что их успехи «должны стать ответом тем людям, которые сначала взяли от страны все, что можно, а теперь желают ей и вам поражения. Ответом тем государствам, которые душат или пытаются задушить нас санкциями. Ответственность высочайшая. Безусловно, вы все понимаете».
Он порекомендовал всем «помнить, что за вами — народ, который ждет поднятый в небо над Токио государственный флаг Беларуси».
В свою очередь капитан сборной метатель молота Иван Тихон (занял в Токио 18-е место) заверил Лукашенко, что все олимпийцы обещают, что «приложат все силы и покажут максимальный результат на Олимпийских играх, чтобы поддержать честь нашего флага и страны на международной арене».