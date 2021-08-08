Область повышенного атмосферного давления накрыла страну

Сегодня Беларусь будет находиться в области повышенного атмосферного давления (днем на западе скажется влияние малоактивного атмосферного фронта).

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По прогнозу синоптиков, ожидается переменная облачность. В западной части пройдут дожди, местами прогремят грозы.

Ветер юго-западный, южный умеренный, по западу порывистый. Температура воздуха в регионах:

Брест +25..+27°C;

Витебск +25..+27°C;

Гомель +27..+29°C;

Гродно +24..+26°C;

Могилев +26..+28°C;

Минск +25..+27°C.