Область повышенного атмосферного давления накрыла страну
Сегодня Беларусь будет находиться в области повышенного атмосферного давления (днем на западе скажется влияние малоактивного атмосферного фронта).
По прогнозу синоптиков, ожидается переменная облачность. В западной части пройдут дожди, местами прогремят грозы.
Ветер юго-западный, южный умеренный, по западу порывистый. Температура воздуха в регионах:
- Брест +25..+27°C;
- Витебск +25..+27°C;
- Гомель +27..+29°C;
- Гродно +24..+26°C;
- Могилев +26..+28°C;
- Минск +25..+27°C.