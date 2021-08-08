Белорусские гимнастки-художницы заняли пятое место в групповом многоборье
На Олимпиаде в Токио закончились соревнования по художественной гимнастике.
Последними на ковре «Ариакэ Гимнастикс Центра» проходила борьба за медали в групповом многоборье.
Итог:
- Болгария — 92.100;
- Россия — 90.700;
- Италия — 87.700;
- Китай — 84.550;
- Беларусь (Анна Гайдукевич, Анастасия Молоканова, Анастасия Рыбакова, Арина Цицилина и Карина Ермоленко) — 84.050;
- Израиль — 83.850;
- Украина — 77.600;
- Япония — 72.500.
Таким образом у Беларуси осталось семь медалей (золото и по три серебра и бронзы).