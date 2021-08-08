Белорусские гимнастки-художницы заняли пятое место в групповом многоборье

На Олимпиаде в Токио закончились соревнования по художественной гимнастике.

Фото НОК

Последними на ковре «Ариакэ Гимнастикс Центра» проходила борьба за медали в групповом многоборье.

Итог:

Болгария — 92.100; Россия — 90.700; Италия — 87.700; Китай — 84.550; Беларусь (Анна Гайдукевич, Анастасия Молоканова, Анастасия Рыбакова, Арина Цицилина и Карина Ермоленко) — 84.050; Израиль — 83.850; Украина — 77.600; Япония — 72.500.

Таким образом у Беларуси осталось семь медалей (золото и по три серебра и бронзы).