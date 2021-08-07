Власти сняли все ограничения на посещение лесов

После интенсивных дождей, охвативших большую часть страны, сняты все запреты и ограничения на посещение лесов, свидетельствует интерактивная карта Минлесхоза на 7 августа.

Фото press.lv

Днем ранее действовал полный запрет на посещение лесов в Славгородском районе Могилевской области и Хойникском районе — Гомельской. В 10 районах Минской области леса можно было посещать без машин и разведения костров. Ограничения касались Березинского, Дзержинского, Копыльского, Любанского, Минского, Пуховичского, Слуцкого, Солигорского, Стародорожского и Узденского районов.