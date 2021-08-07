Против водителя IVECO, который совершил аварию под Барановичами, открыто уголовное дело

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В отношении водителя IVECO, который столкнулся под Барановичами с пассажирским автобусом, возбуждено дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).

Как сообщает Следственный комитет, он задержан, проводятся следственные действия.

Авария произошла утром 7 августа на перекрестке автодороги Р-2 и объездной дороги Барановичей.

В ДТП пострадало 11 человек. По сообщению Минздрава, шесть пассажиров автобуса были доставлены в Барановичскую городскую больницу. Трое из них, в том числе 17-летний подросток, находятся в тяжелом состоянии. Еще три человека получили медицинскую помощь амбулаторно.

 

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Тэги: ДТП Город: Барановичи

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