Бразильцы обыграли в финале испанцев и стали чемпионами Олимпиады

Завершился мужской футбольный турнир на Олимпийских играх в Токио.

В поединке за золото сошлись бразильцы и испанцы. Основное время завершилось в ничью — 1:1. В дополнительное время больше повезло южноамериканцам, которые смогли отличиться. Итог — 2:1. Бразилия — олимпийский чемпион.

Все результаты сборной Бразилии на олимпийском турнире:

22.07. Германия — 4:2;

25.07. Кот-д'Ивуар — 0:0;

28.07. Саудовская Аравия — 3:1;

31.07. Египет — 1:0;

03.08. Мексика — 0:0 (4:1 по пен.);

07.08. Испания — 2:1 (ДВ).