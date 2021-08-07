В Пинске задержан сын местной правозащитницы

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Утром 7 августа в Пинске задержан Кирилл Иванов, сын местной правозащитницы Вероники Ивановой.

Как сообщает телеграм-канал лишенного госрегистрации правозащитного сайта «Весна», молодого человека обвиняют в том, что он якобы писал угрозы в «экстремистских чатах».

Его уже задерживали в августе 2020 года, тогда он был арестован на 10 суток.

Кирилл — один из трех детей правозащитницы, которая помогала фигурантам «пинского дела».

По информации правозащитников, по всей Беларуси накануне годовщины президентских выборов 9 августа 2020 года сотрудники силовых структур приглашают на «профилактические беседы» граждан, которые ранее привлекались к административной ответственности за участие в протестных акциях. Также сообщается об обысках, задержаниях и возбуждении административных и уголовных дел в отношении участников протестов.

 

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Тэги: задержания Персона: Вероника Иванова Кирилл Иванов Город: Пинск

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