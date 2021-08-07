Литва заплатит по 300 евро нелегалам, добровольно покинувшим страну

Власти Литвы готовы выплатить своеобразные «откупные» нелегальным мигрантам, которые находятся на территории этого балтийского государства.
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Как отметила в эфире телерадиокомпании LRT руководитель департамента миграции МВД Литвы Эвелина Гудзинскайте, Вильнюс готов выложить по 300 евро каждому иностранцу, которые согласятся добровольно покинуть страну, пишет DW.
19 июля Александр Лукашенко предложил помощь за деньги в борьбе с нелегальными мигрантами. На что в МИД Литвы категорично ответили. «Это не помощь, это шантаж», — передала DELFI слова министра его пресс-секретарь Витауте Шмайжите.
По данным литовских властей, на комплексные мероприятия по противодействию нелегальной миграции (оборудование забора, интеллектуальное наблюдение за границей, усиленный погранконтроль вместе с союзниками по ЕС) может потребоваться до полумиллиарда евро.