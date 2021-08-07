Суд арестовал на 12 суток бывшего замдиректора департамента «Беларусбанка» Максима Халецкого

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Бывшего заместителя директора финансово-экономического департамента «Беларусбанка» Максима Халецкого суд арестовал на 12 суток.

Как сообщает телеграм-канал лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна», дело 37-летнего Максима Халецкого рассмотрено 6 августа судом Центрального района Минска.

По информации правозащитников, 5 августа около 18.00 к нему на улице подошли милиционеры и пригласили на профилактическую беседу. В Центральном РУВД, согласно протоколу, задержанный «отказался пройти в управление, чем оказал неповиновение сотрудникам милиции».

Свою вину Халецкий отрицал. На суде он сказал, что у него не было мотива для неповиновения. Видеокамер же в месте совершения предполагаемого правонарушения не оказалось.

Судья Виктория Шабуня признала Максима Халецкого виновным по статье 24.3 Кодекса об административных правонарушениях и наказала 12-суточным арестом.

Ранее Халецкий уже дважды отбывал арест по аналогичной статье КоАП. В апреле текущего года его уволили с должности замдиректора департамента «Беларусбанка», как только он вышел после административного ареста.

Правозащитники сообщают, что по всей Беларуси накануне годовщины президентских выборов 9 августа 2020 года сотрудники силовых структур приглашают на «профилактические беседы» граждан, которые ранее привлекались к административной ответственности за участие в протестных акциях. Также сообщается об обысках и возбуждении новых уголовных дел в отношении участников протестов.

 

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Тэги: репрессии Персона: Максим Халецкий Виктория Шабуня

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