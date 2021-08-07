Официально: в Беларуси вновь зарегистрировано более 1.200 случаев COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1.213 случаев COVID-19 , умерло 10 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 1.169 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

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6 августа было зафиксировано 1.295 новых случаев, 5-го — 1.143, 4-го — 967, 3-го — 581, 2-го — 756, 1 августа — 958. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1.975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 452.953, умерло 3.523 человека с диагностированной коронавирусной инфекцией, выздоровело 447.059.

За минувшие сутки выполнено 18.239 тестов на коронавирус (днем ранее 18.491). С начала эпидемии сделано 7.406.823 теста.

Более 1 млн 440 тыс. белорусов получили первую дозу вакцины, из них 1,087 млн прошли полный курс вакцинации.

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