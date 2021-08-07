Какие курсы валют в обменниках
Работающие на территории Беларуси банки установили в своих обменниках новые курсы основных иностранных валют.
По данным select.by на 15:00, в Минске они следующие:
- доллар выгоднее всего можно продать по 2,515, а купить по 2,519 белорусского рубля (дороже всего банки предлагают «американца» по 2,55);
- евро 2,975 / 2,98 (3,0);
- 100 российских рублей 3,43 / 3,435 (3,52).
Раннее сообщалось, что минувшая рабочая неделя (2-6 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала
В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю
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