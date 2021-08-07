Какие курсы валют в обменниках

Работающие на территории Беларуси банки установили в своих обменниках новые курсы основных иностранных валют.

По данным select.by на 15:00, в Минске они следующие:

доллар выгоднее всего можно продать по 2,515, а купить по 2,519 белорусского рубля (дороже всего банки предлагают «американца» по 2,55);

евро 2,975 / 2,98 (3,0);

100 российских рублей 3,43 / 3,435 (3,52).

Раннее сообщалось, что минувшая рабочая неделя (2-6 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала падением лишь одной из пяти иностранных валют , за которыми наблюдают Naviny.by.

В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 3,07% (с 2,5789 до 2,4997). Это четвертый показатель на территории бывшего СССР.

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