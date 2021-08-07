В Беларуси заблокирован портал petitions.by проекта «Удобный город»

Со вчерашнего вечера пользователи интернет от «Белтелеком» при попытке зайти на страницу видят на интерент-странице сообщение о том, что доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Мининформа министерства, принятого в соответствии с законом о СМИ Беларуси.

Позже сайт стал недоступен и для пользователей других провайдеров

Портал являлся площадкой для создания обращений белорусов к властям по насущным проблемам и сбору подписей под этими петициями.