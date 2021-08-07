Гимнастка-художница Алина Горносько принесла Беларуси седьмую медаль Олимпиады

/ Спорт
Просмотров: 31

Очередную олимпийскую медали завоевали белорусские спортсмены на Играх в Токио.

Фото НОК

Бронзу в копилку положила гимнастка-художница Алина Горносько.

Ее сумма составила 102,700 балла. Больше набрали лишь Линой Ашрам из Израиля (107,800) и Дина Аверина из России (107,650).

Еще одна белоруска — Анастасия Салос расположилась на восьмой позиции в итоговом протоколе (95,175).

Таким образом белорусские атлеты завоевали на данный мрнт семь медалей: золото и по три серебрая и бронзы.  

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

Сюжет: Олимпиада в Токио
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Олимпиада-2020 Персона: Алина Горносько Анастасия Салос

Другие материалы на эту тему:

«Если всё подтвердится, МОК должен срочно рассмотреть санкции против Беларуси»

«Если всё подтвердится, МОК должен срочно рассмотреть санкции против Беларуси»

Белорус Иван Литвинович завоевал золото Олимпиады в Токио

Белорус Иван Литвинович завоевал золото Олимпиады в Токио

«Ответственность высочайшая». Белорусских олимпийцев накачивают идеологией

«Ответственность высочайшая». Белорусских олимпийцев накачивают идеологией

Рио-де-Жанейро передал эстафетную палочку Олимпиады Токио

Рио-де-Жанейро передал эстафетную палочку Олимпиады Токио