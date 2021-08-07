Где ГАИ расставила ловушки
На дорогах страны сегодня кроме стационарных радаров будут «нести службу» и мобильные датчики контроля скорости.
По данным Госавтоинспекции, они будут находиться в следующих местах Гродненщины:
- дорога Р-99 Барановичи — Пограничный — Гродно (в Гродненском районе);
- дорога Р-42 Гродно — Гожа — граница Литвы (в Гродненском районе);
- трасса М-7 Минск — Ошмяны — граница Литвы (в Ошмянском районе);
- дорога Р-145 Гродно — Острино — Радунь — граница Литвы (в Гродненском районе).
Расставили свои ловушки сотрудники ГАИ столицы:
с 07:00 до 20:00
- пр. Независимости, 131/2;
- ул. Кальварийская, 25.
c 12:00 до 24:00
- ул. Денисовская (у пересечения с пер. Соколянским;
- пр. Независимости / ул. Фогеля;
- пр. Партизанский, 75;
- МКАД (41-й км);
- ул. Орловская, 80;
- ул. Чкалова, 1;
- ул. Ваупшасова, 4/15.
с 19:30 до 03:00
- пр. Пушкина, 70а;
- пр. Дзержинского, 3б;
- пр. Независимости, 45.