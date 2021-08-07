Где ГАИ расставила ловушки

/ Общество
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На дорогах страны сегодня кроме стационарных радаров будут «нести службу» и мобильные датчики контроля скорости.

По данным Госавтоинспекции, они будут находиться в следующих местах Гродненщины:

  • дорога Р-99 Барановичи — Пограничный — Гродно (в Гродненском районе);
  • дорога Р-42 Гродно — Гожа — граница Литвы (в Гродненском районе);
  • трасса М-7 Минск — Ошмяны — граница Литвы (в Ошмянском районе);
  • дорога Р-145 Гродно — Острино — Радунь — граница Литвы (в Гродненском районе).

Расставили свои ловушки сотрудники ГАИ столицы:

с 07:00 до 20:00

  • пр. Независимости, 131/2;
  • ул. Кальварийская, 25.

c 12:00 до 24:00

  • ул. Денисовская (у пересечения с пер. Соколянским;
  • пр. Независимости / ул. Фогеля;
  • пр. Партизанский, 75;
  • МКАД (41-й км);
  • ул. Орловская, 80;
  • ул. Чкалова, 1;
  • ул. Ваупшасова, 4/15.

с 19:30 до 03:00

  • пр. Пушкина, 70а;
  • пр. Дзержинского, 3б;
  • пр. Независимости, 45.

 

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Тэги: ГАИ

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