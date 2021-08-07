Где ГАИ расставила ловушки

На дорогах страны сегодня кроме стационарных радаров будут «нести службу» и мобильные датчики контроля скорости.

По данным Госавтоинспекции, они будут находиться в следующих местах Гродненщины:

дорога Р-99 Барановичи — Пограничный — Гродно (в Гродненском районе);

дорога Р-42 Гродно — Гожа — граница Литвы (в Гродненском районе);

трасса М-7 Минск — Ошмяны — граница Литвы (в Ошмянском районе);

дорога Р-145 Гродно — Острино — Радунь — граница Литвы (в Гродненском районе).

Расставили свои ловушки сотрудники ГАИ столицы:

с 07:00 до 20:00

пр. Независимости, 131/2;

ул. Кальварийская, 25.

c 12:00 до 24:00

ул. Денисовская (у пересечения с пер. Соколянским;

пр. Независимости / ул. Фогеля;

пр. Партизанский, 75;

МКАД (41-й км);

ул. Орловская, 80;

ул. Чкалова, 1;

ул. Ваупшасова, 4/15.

с 19:30 до 03:00

пр. Пушкина, 70а;

пр. Дзержинского, 3б;

пр. Независимости, 45.