За прошедшие сутки литовцы не задержали ни одного мигранта со стороны Беларуси

За прошедшие сутки, 6 августа, литовские пограничники не задержали ни одного мигранта со стороны Беларуси, следует из данных Департамента статистики страны.

В последние дни количество задержанных нелегалов неуклонно сокращалось: с рекордных 294 — 1 августа, до 214 — 2-го, 36 — 3-го, 19 — 4-го и двух — 5 августа.

Сейчас литовская сторона старается не принимать, а сразу возвращать нелегалов на сопредельную территорию, поскольку считает рост миграционных потоков «гибридной войной» белорусских властей против Литвы и Евросоюза в целом.

6 августа в парламенте глава МВД Литвы Агне Билотайте сообщила журналистам, что с начала недели, когда было принято решение возвращать выявленных на границе мигрантов обратно на территорию Беларуси, в страну не впустили 700 человек.

Всего с начала 2021 года литовские пограничники задержали 4.112 нелегалов, прибывших с территории Беларуси, — в 50,8 раза больше, чем за весь 2020-й (81 человек).

Среди задержанных граждане Ирака (2.797), Республики Конго (200), Камеруна (131), Сирии (130), Ирана и России (по 91), Афганистана (83), Гвинеи (79), Беларуси (65), Шри-Ланки (64), Индии (62), Нигерии (30), Того и Турции (по 25), Кот-д'Ивуара, Пакистана (по 23), Демократической Республики Конго и Мали (по 19), Гамбии (18), Сомали и Таджикистана (по 17), Сенегала (16), других стран (87).

Как сообщалось, 2 июля Литва объявила режим экстремальной ситуации в связи с потоком нелегалов из Беларуси . Такой режим облегчит правовое обеспечение необходимых действий и координацию усилий органов власти, привлечение дополнительных сил, в том числе использование средств госрезерва, отмечается в сообщении МВД Литвы.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявляла , что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

Ранее сообщалась, что белорусская сторона делает вид, что проблемы не существует .

19 июля Александр Лукашенко предложил помощь за деньги в борьбе с нелегальными мигрантами. На что в МИД Литвы категорично ответили . «Это не помощь, это шантаж», — передала DELFI слова министра его пресс-секретарь Витауте Шмайжите.

По данным литовских властей, на комплексные мероприятия по противодействию нелегальной миграции (оборудование забора, интеллектуальное наблюдение за границей, усиленный погранконтроль вместе с союзниками по ЕС) может потребоваться до полумиллиарда евро.

Авиакомпания Iraqi Airways на ближайшую неделю отменила все рейсы в белорусскую столицу , однако 6 августа рейс был выполнен. По неофициальной информации, 6 августа иракские самолеты прибыли в Минск пустыми и забрали пассажиров на обратный рейс.

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