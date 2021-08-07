Баскетбол. Американцы, обыграв французов, выиграли золото Игр в Токио

/ Спорт
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В Токио прошел мужской баскетбольный олимпийский финал.

Фото из микроблога Team USA

В борьбе за золото США обыграли Францию — 87:82 (22:18, 22:21, 27:24, 16:19).

 

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Сюжет: Олимпиада в Токио
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Тэги: Олимпиада-2020

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