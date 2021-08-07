Баскетбол. Американцы, обыграв французов, выиграли золото Игр в Токио 07.08.2021 / 10:12 / Спорт Просмотров: 56 A- A+ В Токио прошел мужской баскетбольный олимпийский финал. Фото из микроблога Team USA В борьбе за золото США обыграли Францию — 87:82 (22:18, 22:21, 27:24, 16:19). Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber Сюжет: Олимпиада в Токио Оценка: 1 2 3 4 5 Нет оценокОценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: Олимпиада-2020 Другие материалы на эту тему: «Если всё подтвердится, МОК должен срочно рассмотреть санкции против Беларуси» Белорус Иван Литвинович завоевал золото Олимпиады в Токио «Ответственность высочайшая». Белорусских олимпийцев накачивают идеологией Рио-де-Жанейро передал эстафетную палочку Олимпиады Токио