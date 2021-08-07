Тыловая часть циклона, смещающегося на Латвию, накрыла страну
Сегодня погоду в Беларуси будет определять тыловая часть циклона, смещающегося на Латвию.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В некоторых районах пройдут дожди, прогремят грозы.
Ветер южный, юго-западный умеренный до порывистого, при грозах местами сильный порывистый.
Температура воздуха в регионах:
- Брест +20..+22°C;
- Витебск +21..+23°C;
- Гомель +22..+24°C;
- Гродно +18..+20°C;
- Могилев +21..+23°C;
- Минск +19..+21°C.