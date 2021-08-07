Тыловая часть циклона, смещающегося на Латвию, накрыла страну

/ Общество
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Сегодня погоду в Беларуси будет определять тыловая часть циклона, смещающегося на Латвию.

Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В некоторых районах пройдут дожди, прогремят грозы.

Ветер южный, юго-западный умеренный до порывистого, при грозах местами сильный порывистый.

Температура воздуха в регионах:

  • Брест +20..+22°C;
  • Витебск +21..+23°C;
  • Гомель +22..+24°C;
  • Гродно +18..+20°C;
  • Могилев +21..+23°C;
  • Минск +19..+21°C.

 

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Тэги: прогноз погоды

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