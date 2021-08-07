Ринкевичс призвал власти Ирака приложить все усилия для предотвращения нелегальной миграции

/ Мир
Просмотров: 77

«Текущие миграционные вызовы» обсуждены 6 августа в телефонном разговоре министров иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса и Ирака Фуада Хусейна.

© DELFI / Rinatas Chairulinas

Ринкевичс, по сообщению пресс-службы его ведомства, представил точку зрения Латвии на «незаконное миграционное давление», которое Беларусь оказывает на своих соседей, входящих в ЕС, и призвал правительство Ирака приложить все усилия для предотвращения незаконного въезда иракских граждан в Европу через Литву.

Глава латвийской дипломатии поблагодарил Ирак за принятие неотложных мер по ограничению нелегальной миграции. Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве по вопросам возвращения нелегальных мигрантов.

В сравнении с Литвой в Латвию пытается проникнуть небольшое количество мигрантов из Ирака.

Авиакомпания Iraqi Airways на ближайшую неделю отменила все рейсы в белорусскую столицу, однако 6 августа рейс был выполнен. По неофициальной информации, 6 августа иракские самолеты прибыли в Минск пустыми и забрали пассажиров на обратный рейс.

 

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: нелегальные мигранты Беларусь-Литва-граница Латвия-Ирак Персона: Эдгарс Ринкевичс Фуад Хусейн

Другие материалы на эту тему:

ЕС призвали быстро ответить на проблему нелегальной миграции из Беларуси

ЕС призвали быстро ответить на проблему нелегальной миграции из Беларуси

В Литве заявили, что белорусы автоматными очередями гонят нелегалов к границе

В Литве заявили, что белорусы автоматными очередями гонят нелегалов к границе

Литва установила организаторов и исполнителей схем нелегальной миграции

Литва установила организаторов и исполнителей схем нелегальной миграции

Евросоюз вложил миллионы евро в белорусскую границу, а она превращается в решето

Евросоюз вложил миллионы евро в белорусскую границу, а она превращается в решето