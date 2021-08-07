Что произошло с валютой

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На прошедшей рабочей неделе (2-6 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже произошло падение лишь одной из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

Фото ru.freepik.com

Свои позиции сдал:

  • евро на 0,0006 пункта (с 2,9741 до 2,9735 белорусского рубля);

Другие укрепились:

  • доллар на 0,0143 пункта (с 2,4997 до 2,514 белорусского рубля).
  • российский рубль на 0,0194 пункта (с 3,4193 до 3,4387 белорусского рубля за 100 российских);
  • злотый на 0,0116 пункта (с 6,5037 до 6,5153 белорусского рубля за 10 злотых).
  • гривна на 0,0541 пункта (с 9,319 до 9,3731 белорусского рубля за 100 гривен).

В январе—июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 3,07% (с 2,5789 до 2,4997). Это четвертый показатель на территории бывшего СССР.

 

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Тэги: курсы валют

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