Что произошло с валютой
На прошедшей рабочей неделе (2-6 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже произошло падение лишь одной из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.
Свои позиции сдал:
- евро на 0,0006 пункта (с 2,9741 до 2,9735 белорусского рубля);
Другие укрепились:
- доллар на 0,0143 пункта (с 2,4997 до 2,514 белорусского рубля).
- российский рубль на 0,0194 пункта (с 3,4193 до 3,4387 белорусского рубля за 100 российских);
- злотый на 0,0116 пункта (с 6,5037 до 6,5153 белорусского рубля за 10 злотых).
- гривна на 0,0541 пункта (с 9,319 до 9,3731 белорусского рубля за 100 гривен).
В январе—июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю
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