Белорусская женская байдарка-четверка выиграла серебро на Олимпиаде в Токио

/ Спорт
Просмотров: 121

У белорусов шестая олимпийская медаль на Играх в Токио.

Фото НОК

На дистанции 500 метров Маргарита Махнева, Надежда Папок, Ольга Худенко и Марина Литвинчук в финальном заплыли показали второе время — 1:36.073.

Олимпийскими чемпионками стали венгерки (1:35.463), бронза у полячек (1:36.445).

А вот мужская четверка на аналогичной дистанции в финале показала лишь пятое время.

Теперь у белорусской команды шесть медали (золото, три серебра и две бронзы).

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

Сюжет: Олимпиада в Токио
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Олимпиада-2020

Другие материалы на эту тему:

«Если всё подтвердится, МОК должен срочно рассмотреть санкции против Беларуси»

«Если всё подтвердится, МОК должен срочно рассмотреть санкции против Беларуси»

Белорус Иван Литвинович завоевал золото Олимпиады в Токио

Белорус Иван Литвинович завоевал золото Олимпиады в Токио

«Ответственность высочайшая». Белорусских олимпийцев накачивают идеологией

«Ответственность высочайшая». Белорусских олимпийцев накачивают идеологией

Рио-де-Жанейро передал эстафетную палочку Олимпиады Токио

Рио-де-Жанейро передал эстафетную палочку Олимпиады Токио