Белорусская женская байдарка-четверка выиграла серебро на Олимпиаде в Токио

У белорусов шестая олимпийская медаль на Играх в Токио.

Фото НОК

На дистанции 500 метров Маргарита Махнева, Надежда Папок, Ольга Худенко и Марина Литвинчук в финальном заплыли показали второе время — 1:36.073.

Олимпийскими чемпионками стали венгерки (1:35.463), бронза у полячек (1:36.445).

А вот мужская четверка на аналогичной дистанции в финале показала лишь пятое время.

Теперь у белорусской команды шесть медали (золото, три серебра и две бронзы).