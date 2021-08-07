Белорусская женская байдарка-четверка выиграла серебро на Олимпиаде в Токио
У белорусов шестая олимпийская медаль на Играх в Токио.
На дистанции 500 метров Маргарита Махнева, Надежда Папок, Ольга Худенко и Марина Литвинчук в финальном заплыли показали второе время — 1:36.073.
Олимпийскими чемпионками стали венгерки (1:35.463), бронза у полячек (1:36.445).
А вот мужская четверка на аналогичной дистанции в финале показала лишь пятое время.
Теперь у белорусской команды шесть медали (золото, три серебра и две бронзы).