Автомобиль сбил женщину на Филимонова в Минске

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Автомобиль сбил женщину на регулируемом пешеходном переходе на улице Филимонова вечером 6 августа, информирует телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai двигалась по ул. Парниковой и при повороте налево на ул. Филимонова совершила наезд на гражданку, пересекавшую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение для обследования.
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Тэги: ДТП наезд на пешехода

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