Фракция ХДС/ХСС в бундестаге выступила за новые выборы в Беларуси

Фракция входящей в правящую коалицию партии ХДС/ХСС в немецком парламенте (от нее на пост канцлера баллотировалась Ангела Меркель) выступила за новые выборы в Беларуси.

В заявлении по случаю первой годовщины выборов 9 августа спикер фракции по вопросам внешней политики Юрген Хардт, в частности, отметил: «Через год после сфальсифицированных президентских выборов в Беларуси фракция ХДС/ХСС в бундестаге вспоминает о многочисленных жертвах, которые на совести режима Лукашенко. Тот, кто стреляет в мирных демонстрантов, потерял свое признание как член международного сообщества. Поэтому наложение санкций на нелегитимного президента Лукашенко, многочисленных лиц в его окружении, несущих ответственность за смерть, произвол, пытки и насилие в Беларуси, — правильно», передает БелаПАН .

«Но этого все-таки недостаточно. Сейчас речь идет о дальнейших жестких и целенаправленных санкциях», — сказал представитель фракции ХДС/ХСС.

В связи с этим он затронул тему трудоустройства IT-специалистов, являющихся «основой белорусской экономики». «Для них Европейский союз должен значительно облегчить выдачу виз, чтобы они могли продолжить свою важную работу в странах ЕС в условиях свободы», — заявил Хардт. Такая мера, по его мнению, «станет чувствительной для минского режима».

«В свете угона самолета или убийства оппозиционеров за границей государственный терроризм режима Лукашенко больше не знает границ. То, что в дополнение к этому несколько членов белорусской олимпийской команды покинули свою страну, свидетельствует о нетерпимости внутриполитической ситуации в Беларуси даже для тех, кто напрямую не подвергся репрессиям», — сказал представитель фракции ХДС/ХСС.

По его словам, год назад народ отказал Лукашенко в доверии и поддержке. «Для Беларуси не может быть другого пути, кроме как свободные выборы с тайным голосованием под международным наблюдением. Подавляющее большинство людей хотело бы изменений в руководстве государством и пути к современному, открытому и демократическому будущему. В этом стремлении люди в Беларуси имеют поддержку со стороны фракции ХДС/ХСС в бундестаге», — подчеркнул Хардт.