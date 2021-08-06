Философ Мацкевич и социолог Водолажская признаны политзаключенными

Представители международной неправительственной организации «ЕвроБеларусь» — философ и методолог Владимир Мацкевич и координатор некоммерческой инициативы «Летучий университет» социолог Татьяна Водолажская — признаны политзаключенными, говорится в опубликованном 6 августа совместном заявлении белорусских правозащитных организаций.

Татьяна Водолажская и Владимир Мацкевич. Источник: @viasna96​

«Продолжающиеся запугивания и аресты представителей гражданского общества, произвольное лишение свободы стали обычной практикой органов, призванных в демократическом обществе обеспечивать законность и правопорядок. Свобода и личная неприкосновенность, одни из основополагающих прав человека, перестали восприниматься властями как незыблемые и подлежащие уважению и защите, — отмечается в заявлении. — Мы считаем, что лишение свободы Владимира Мацкевича и Татьяны Водолажской — известных ученых и общественных деятелей, было применено исключительно из-за их убеждений, а также в связи с ненасильственным осуществлением прав и свобод, гарантированных Международным пактом о гражданских и политических правах и Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод, а их самих — политическими заключенными», передает БелаПАН .

Утром 4 августа силовики — по неофициальной информации, сотрудники КГБ — пришли с обысками к Мацкевичу, Водолажской, а также к экс-руководителю Белорусской национальной платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства и «ЕвроБеларуси» Владу Величко.

После обыска Величко увезли на допрос в качестве подозреваемого и поздно вечером отпустили, допросы будут продолжены позже. Тогда же появилась информация о задержании социолога Оксаны Шелест. Ее, как и Величко, впоследствии отпустили.

Общее количество политзаключенных в стране достигло 610.