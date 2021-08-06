Власти признали экстремистским спортивный сайт «Трибуна»

По решению витебского суда, Тribunа.cоm и каналы в социальных сетях и мессенджерах признаны экстремистскими, сообщает пресс-служба МВД.

Такое решение 6 августа вынес суд Железнодорожного района Витебска по материалам областного управления ГУБОПиК.

Кроме основного сайта, в список запрещенных попали телеграм-канал «Тribunа.cоm Беларусь», одноименный чат и страницы в социальных сетях Instagram, Facebook, Twitter, «Вконтакте», а также мобильные приложения для смартфонов.