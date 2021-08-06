В Беларуси официально зарегистрировали 1295 случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1295 случаев COVID-19, умерло 10 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 1277 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

5 августа было зафиксировано 1143 новых случая, 4 августа — 967, 3-го — 581, 2-го — 756, 1-го — 958. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 451 740, умерло 3513 человек с диагностированной коронавирусной инфекцией, выздоровело 445 890.

За минувшие сутки выполнен 18 491 тест на коронавирус (днем ранее 17 819). С начала эпидемии сделано 7 388 584 теста.