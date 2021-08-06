Глава МИД Литвы: в Минске сел пустой борт, чтобы забрать людей, желающих вернуться в Ирак

/ Беларусь-ЕС
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Из Ирака в Минск 6 августа вылетел пустой борт, чтобы забрать граждан страны, желающих вернуться, сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис со ссылкой на своего иракского коллегу Фуада Хуссейна.

По словам министра, пустой самолет предназначен «для того, чтобы собрать людей, которые просятся назад». «Эту информацию нам подтвердили несколько источников», — цитирует Ландсбергиса балтийское информагентство BNS.

Отмечается, что самолет авиакомпании Iraqi Airways, о котором идет речь, приземлился в Минске в полдень. По неподтвержденным данным, вернуться назад изъявили желание около 300 человек.

Как сообщалось, 2 июля Литва объявила режим экстремальной ситуации в связи с потоком нелегалов из Беларуси. Такой режим облегчит правовое обеспечение необходимых действий и координацию усилий органов власти, привлечение дополнительных сил, в том числе использование средств госрезерва, отмечается в сообщении МВД Литвы.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявляла, что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

Ранее сообщалась, что белорусская сторона делает вид, что проблемы не существует

19 июля Александр Лукашенко предложил помощь за деньги в борьбе с нелегальными мигрантами. На что в МИД Литвы категорично ответили. «Это не помощь, это шантаж», — передала DELFI слова министра его пресс-секретарь Витауте Шмайжите.

По данным литовских властей, на комплексные мероприятия по противодействию нелегальной миграции (оборудование забора, интеллектуальное наблюдение за границей, усиленный погранконтроль вместе с союзниками по ЕС) может потребоваться до полумиллиарда евро.

 

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Тэги: нелегальные мигранты Персона: Габриэлюс Ландсбергис

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