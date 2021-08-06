Какой будет погода на выходных

В предстоящие выходные Беларусь ожидают кратковременные дожди, возможны грозы.

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Столбик термометра покажет:

7 августа

ночью +12..+18°С;

днем +18..+24°С.

8 августа

ночью +9..+16°С ;

; днем +23..+29°С.