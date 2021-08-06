Какой будет погода на выходных 06.08.2021 / 14:27 / Общество Просмотров: 17 A- A+ В предстоящие выходные Беларусь ожидают кратковременные дожди, возможны грозы. Фото pixabay.com Столбик термометра покажет: 7 августа ночью +12..+18°С; днем +18..+24°С. 8 августа ночью +9..+16°С; днем +23..+29°С. Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber Оценка: 1 2 3 4 5 Нет оценокОценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: прогноз погоды Другие материалы на эту тему: На Беларусь надвигаются двадцатиградусные морозы Какая погода будет на День Победы и после него Какой будет зима после аномально теплой осени Прогноз на конец октября: аномального тепла не будет, но до морозов еще далеко