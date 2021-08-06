Перед выходными существенно упали все основные валюты
Последние на этой неделе торги на БВФБ завершились падением всех основных иностранных валют.
Свои позиции 6 августа они завершили на следующих позициях:
- доллар — 2,5140 белорусского рубля (−0,0108 пункта);
- евро — 2,9735 белорусского рубля (−0,0151 пункта);
- российский рубль — 3,4387 белорусского рубля за 100 российских (−0,0131 пункта).
Раннее сообщалось, что минувшая рабочая неделя (26-30 июля) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала
В январе—июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю
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