Перед выходными существенно упали все основные валюты

/ Экономика
Просмотров: 41

Последние на этой неделе торги на БВФБ завершились падением всех основных иностранных валют.

Свои позиции 6 августа они завершили на следующих позициях:

  • доллар — 2,5140 белорусского рубля (−0,0108 пункта);
  • евро — 2,9735 белорусского рубля (−0,0151 пункта);
  • российский рубль — 3,4387 белорусского рубля за 100 российских (−0,0131 пункта).

Раннее сообщалось, что минувшая рабочая неделя (26-30 июля) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала падением лишь одной из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

В январе—июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 3,07% (с 2,5789 до 2,4997). Это четвертый показатель на территории бывшего СССР.

 

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: курсы валют

Другие материалы на эту тему:

Доллар в Беларуси будет дешеветь или дорожать?

Доллар в Беларуси будет дешеветь или дорожать?

Чем грозит стране рост курса доллара

Чем грозит стране рост курса доллара

Нацбанк поручил обеспечить обменники валютой

Нацбанк поручил обеспечить обменники валютой

Пора сдавать валюту? Каким будет курс доллара в конце 2020 года

Пора сдавать валюту? Каким будет курс доллара в конце 2020 года