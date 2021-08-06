В ДТП под Оршей пострадало четверо детей — они в больнице

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Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадало восемь человек, случилось сегодня ночью недалеко от деревни Хлусово Оршанского района.

Фото ГАИ Витебской области

По информации региональной ГАИ, на 155-м километре трассы М-8 35-летний водитель на микроавтобусе «Ивеко», двигаясь со стороны Витебска в направлении Орши, врезался в припаркованный по техническим причинам трактор с прицепом.

В МЧС сообщили, среди пострадавших четверо детей. Водитель и все пассажиры с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

 

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Тэги: ДТП пострадали дети Город: Орша

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