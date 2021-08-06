Минфин уже продал в Беларуси гособлигации на 137 млн рублей и почти 800 млн долларов

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С 1 января по 31 июля текущего года на внутреннем финансовом рынке реализовано государственных долгосрочных облигаций Беларуси на 137 млн рублей и 798,96  млн долларов, сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Фото pixabay.com

В том числе именных — на 137 млн рублей и 767,24 млн долларов и облигаций на предъявителя — на 31,72 млн долларов. При этом в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» размещено государственных именных облигаций на 26,32 млн долларов.

Минфин напоминает, что с 11 января 2021 года в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» размещаются государственные облигации, номинированные в долларах, выпуска № 271 (ставка 4,5% годовых, дата погашения 10 февраля 2028 года). Также в отделениях ОАО «АСБ Беларусбанк» и ОАО «Белагропромбанк» для физических лиц доступны для приобретения государственные облигации на предъявителя, номинированные в долларах США, выпуска АЗ 7 (ставка 3,2%, дата начала погашения 9 ноября 2023 года).

В январе Минфин продал валютных облигаций на внутреннем рынке больше, чем за весь прошлый год, что связано с реструктуризацией властями валютного долга одного из крупных государственных промышленных предприятий. Это привело к значительному увеличению госдолга.

Реструктуризация задолженности крупных промышленных предприятий может привести к дальнейшему увеличению внутреннего госдолга, заявил на пресс-конференции 15 апреля заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Калечиц.

«Действительно, реструктуризация кредитной задолженности Белорусского металлургического завода привела к некоторому росту внутреннего госдолга. Что касается текущего года, в случае необходимости подобные сделки возможны, если они будут касаться стратегических предприятий. Понятно, что такие решения будут приниматься точечно», — сказал Калечиц.

Отечественные экономисты также допускают, что выпуск гособлигаций в текущем году может быть также связан не только с реструктуризацией задолженности госпредприятий, но и с дефицитом бюджета.

Как сообщалось, дефицит республиканского бюджета за январь—июнь 2021 года увеличился до 1,6 млрд рублей.

 

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Тэги: Минфин гособлигации

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