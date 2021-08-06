ОБСЕ отказалась наблюдать за выборами в Госдуму

Впервые с 1993 года на выборах в Государственную думу не будут работать наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Такое решение было принято в связи с тем, что Москва резко ограничила число международных наблюдателей на выборах, сославшись на пандемию коронавируса.

По словам главы БДИПЧ ОБСЕ Маттео Мекаччи, такое решение было неизбежным: «Возможность самостоятельно определять количество наблюдателей, необходимое нам для эффективного и достоверного мониторинга, имеет важное значение для любой международной наблюдательной миссии».