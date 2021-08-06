ОБСЕ отказалась наблюдать за выборами в Госдуму

/ Мир
Просмотров: 49

Впервые с 1993 года на выборах в Государственную думу не будут работать наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Такое решение было принято в связи с тем, что Москва резко ограничила число международных наблюдателей на выборах, сославшись на пандемию коронавируса.

По словам главы БДИПЧ ОБСЕ Маттео Мекаччи, такое решение было неизбежным: «Возможность самостоятельно определять количество наблюдателей, необходимое нам для эффективного и достоверного мониторинга, имеет важное значение для любой международной наблюдательной миссии».

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: выборы в Госдуму БДИПЧ ОБСЕ Персона: Маттео Мекаччи

Другие материалы на эту тему:

БДИПЧ выдало Минску 32 рекомендации, как улучшить избирательный процесс

БДИПЧ выдало Минску 32 рекомендации, как улучшить избирательный процесс

Глава миссии БДИПЧ ОБСЕ: наш отчет — это беспристрастное изложение фактов

Глава миссии БДИПЧ ОБСЕ: наш отчет — это беспристрастное изложение фактов

БДИПЧ ОБСЕ опубликовало итоговый отчет по выборам в Беларуси

БДИПЧ ОБСЕ опубликовало итоговый отчет по выборам в Беларуси

БДИПЧ ОБСЕ: настал подходящий момент для избирательной реформы

БДИПЧ ОБСЕ: настал подходящий момент для избирательной реформы