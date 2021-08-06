На прошедшем 5 августа заседании Постоянного совета ОБСЕ Литва отвергла заявления Беларуси о непричастности к кризису на границе, сообщила пресс-служба литовского внешнеполитического ведомства.

По мнению официального Вильнюса, есть серьезные основания утверждать, что граждане третьих стран незаконно пересекают границу Литвы при прямом содействии властей Беларуси и их туристических агентств.

В пользу этого, по мнению литовской стороны, свидетельствует видеозапись агентства Европейского союза по безопасности внешних границ Frontex, как белорусские пограничники помогают мигрантам незаконно пересекать литовскую границу.

Литва отвергла обвинения в жестоком обращении с мигрантами и причастность литовских пограничников к смерти гражданина Ирака, о которой заявили белорусские власти.

Представители Литвы в очередной раз потребовали от Беларуси прекратить «злонамеренные действия» и выполнять свои международные обязательства, в том числе в рамках ОБСЕ.

С начала 2021 года литовские пограничники задержали 4.110 нелегалов, прибывших с территории Беларуси, — в 50,7 раза больше, чем за весь 2020-й (81 человек). Среди задержанных граждане Ирака (2.797), Республики Конго (200), Камеруна (131), Сирии (130), Ирана и России (по 91), Афганистана (83), Гвинеи (79), Беларуси (65), Шри-Ланки (63), Индии (62), Нигерии (30), Того и Турции (по 25), Кот-д'Ивуара и Пакистана (по 23), Демократической Республики Конго и Мали (по 19), Гамбии (18), Сомали и Таджикистана (по 17), Сенегала (16), других стран (85).

Как сообщалось, 2 июля Литва объявила режим экстремальной ситуации в связи с потоком нелегалов из Беларуси . Такой режим облегчит правовое обеспечение необходимых действий и координацию усилий органов власти, привлечение дополнительных сил, в том числе использование средств госрезерва, отмечается в сообщении МВД Литвы.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявляла , что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

Ранее сообщалась, что белорусская сторона делает вид, что проблемы не существует .

19 июля Александр Лукашенко предложил помощь за деньги в борьбе с нелегальными мигрантами. На что в МИД Литвы категорично ответили . «Это не помощь, это шантаж», — передала DELFI слова министра его пресс-секретарь Витауте Шмайжите.

По данным литовских властей, на комплексные мероприятия по противодействию нелегальной миграции (оборудование забора, интеллектуальное наблюдение за границей, усиленный погранконтроль вместе с союзниками по ЕС) может потребоваться до полумиллиарда евро.

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