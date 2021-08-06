МОК лишил аккредитаций Шумака и Моисевича, которые «прессовали» Тимановскую  

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В ходе расследования дисциплинарного дела по ситуации с Кристиной Тимановской, комиссия МОК рассмотрела действия двух членов белорусской делегации Артура Шумака и Юрия Моисевича (на фото).

По данным пресс-службы МОК, «в интересах благополучия спортсменов НОК Беларуси, которые все еще находятся в Токио, и в качестве временной меры МОК лишил аккредитаций Артура Шумака и Юрия Моисевича».

Оба представителя белорусской делегацию уже покинули олимпийскую деревню. В МОК отметили, что и Шумак и Моисевич смогут представить свою позицию комиссии.

4 августа белорусская бегунья прибыла из Токио через Вену в Варшаву. Посольство Польши в Японии выдало спортсменке гуманитарную визу. Польские власти обещали содействовать продолжению ее спортивной карьеры.

Ранее Белорусский фонд спортивной солидарности (BSSFзаявил, что Кристину насильно вывозят из Токио.

В НОК утверждают, что решение было принято «по заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием» спортсменки. Позже появилась аудиозапись «уговоров» со стороны официальных лиц белорусской делегации, что спортсменка тихо и добровольно покинула Олимпиаду.

Команда Народного антикризисного управления заявила, что уже подключает дипломатические службы стран Евросоюза для предоставления международной защиты спортсменке.

 

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Сюжет: Олимпиада в Токио
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Тэги: инцидент с Тимановской Олимпиада-2020

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