МОК лишил аккредитаций Шумака и Моисевича, которые «прессовали» Тимановскую  

В ходе расследования дисциплинарного дела по ситуации с Кристиной Тимановской, комиссия МОК рассмотрела действия двух членов белорусской делегации Артура Шумака и Юрия Моисевича (на фото).
По данным пресс-службы МОК, «в интересах благополучия спортсменов НОК Беларуси, которые все еще находятся в Токио, и в качестве временной меры МОК лишил аккредитаций Артура Шумака и Юрия Моисевича».
Оба представителя белорусской делегацию уже покинули олимпийскую деревню. В МОК отметили, что и Шумак и Моисевич смогут представить свою позицию комиссии.
4 августа белорусская бегунья прибыла из Токио через Вену в Варшаву. Посольство Польши в Японии выдало спортсменке гуманитарную визу. Польские власти обещали содействовать продолжению ее спортивной карьеры.
Ранее Белорусский фонд спортивной солидарности (BSSF) заявил, что Кристину насильно вывозят из Токио.
В НОК утверждают, что решение было принято «по заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием» спортсменки. Позже появилась аудиозапись «уговоров» со стороны официальных лиц белорусской делегации, что спортсменка тихо и добровольно покинула Олимпиаду.
Команда Народного антикризисного управления заявила, что уже подключает дипломатические службы стран Евросоюза для предоставления международной защиты спортсменке.