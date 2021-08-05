Нелегальные мигранты начали пробираться из Беларуси в Польшу

Сотрудники подлясского отделения Пограничной службы Польши за 4 августа задержали 62 человека, незаконно пересекших границу со стороны Беларуси, сообщается на сайте ведомства.

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Среди задержанных граждане Ирака (50), Ирана (11) и Камеруна (1). За помощь в незаконном пересечении границы вместе с несколькими иностранцами задержали гражданина Украины.

Задержанных нелегалов разместят в охраняемых центрах для иностранцев.

В последние месяцы потоки нелегальной миграции в Евросоюз с территории Беларуси значительно увеличились. Основная масса мигрантов пытается попасть из Беларуси в Литву, чтобы затем двинуться в Западную Европу.

Как сообщалось, 2 июля Литва объявила режим экстремальной ситуации в связи с потоком нелегалов из Беларуси . Такой режим облегчит правовое обеспечение необходимых действий и координацию усилий органов власти, привлечение дополнительных сил, в том числе использование средств госрезерва, отмечается в сообщении МВД Литвы.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявляла , что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

Ранее сообщалась, что белорусская сторона делает вид, что проблемы не существует .

19 июля Александр Лукашенко предложил помощь за деньги в борьбе с нелегальными мигрантами. На что в МИД Литвы категорично ответили . «Это не помощь, это шантаж», — передала DELFI слова министра его пресс-секретарь Витауте Шмайжите.

По данным литовских властей, на комплексные мероприятия по противодействию нелегальной миграции (оборудование забора, интеллектуальное наблюдение за границей, усиленный погранконтроль вместе с союзниками по ЕС) может потребоваться до полумиллиарда евро.

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