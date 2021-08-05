Боррель назвал Тимановскую «гордой белоруской», которая «вынуждена бежать из своей страны»

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель «рад видеть, что спортсменка Кристина Тимановская благополучно прибыла в Польшу». Об этом еврочиновник написал в «Твиттере».
«Однако еще одна гордая белоруска была вынуждена бежать из своей страны из-за действий режима Лукашенко и нарушения олимпийского перемирия», — посетовал Боррель.
4 августа белорусская бегунья прибыла из Токио через Вену в Варшаву. Посольство Польши в Японии выдало спортсменке гуманитарную визу. Польские власти обещали содействовать продолжению ее спортивной карьеры.
Ранее Белорусский фонд спортивной солидарности (BSSF) заявил, что Кристину насильно вывозят из Токио.
В НОК утверждают, что решение было принято «по заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием» спортсменки. Позже появилась аудиозапись «уговоров» со стороны официальных лиц белорусской делегации, что спортсменка тихо и добровольно покинула Олимпиаду.
Команда Народного антикризисного управления заявила, что уже подключает дипломатические службы стран Евросоюза для предоставления международной защиты спортсменке.