В Беларуси количество политзаключенных достигло 608

Белорусские правозащитные организации признали политическими заключенными еще пять человек, следует из совместного заявления, опубликованного на правозащитном сайте spring96.org .

Решение принято «в связи с информацией о предъявлении обвинений, заключении под стражу и вынесении приговоров по ч. 1 ст. 342 УК Виктору Лобко, Сергею Наливко, Яну Стеценко, Илье Гагиеву, а также и по ч. 2 ст. 293 УК Сергею Троцюку».

Преследование этих людей оценивается как «политически мотивированное <…> в связи с реализацией ими свободы мирных собраний и выражения своего мнения относительно объявленных результатов выборов президента Республики Беларусь». Правозащитники требуют немедленно освободить их из-под стражи и прекратить их уголовное преследование, а также освободить всех политзаключенных, граждан, задержанных в связи с реализацией свободы мирных собраний в поствыборный период, прекратить политические репрессии.

В заявлении отмечено, что свобода мирных собраний гарантирована ст. 21 Международного пакта о гражданских и политических правах. Эта свобода «не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, что установлены законом и необходимы в демократических странах в целях национальной и общественной безопасности, общественного порядка, здравоохранения и нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц».

«Выступления граждан носили стихийный, самоорганизованный характер и были вызваны недоверием к результатам выборов президента Республики Беларусь, которые состоялись 9 августа 2020 года и проходили с многочисленными нарушениями и фальсификациями, не были признаны международным сообществом как демократические, справедливые и свободные, — подчеркнуто в документе. — Собрания граждан носили мирный характер и не представляли угрозы ни национальной, ни общественной безопасности. Несмотря на это, демонстранты были атакованы спецподразделениями МВД с непропорциональным применением физической силы, спецсредств и оружия».

Правозащитники обратили внимание на то, что впервые в истории Беларуси «в отношении мирных демонстрантов были применены резиновые пули и водометы», при этом «особенно большое количество повреждений было получено от использования шумовых гранат». Белорусское правозащитное сообщество осудило действия правоохранительных органов и возложило всю ответственность за произошедшее 9 и 10 августа на власти страны.

Демонстранты, убеждены правозащитники, не совершали действий, которые можно квалифицировать как массовые беспорядки. Участники протестов «не совершали поджогов, погромов, не уничтожали имущество и не оказывали вооруженного сопротивления правоохранительным органам».

«Отдельные случаи насильственных действий в отношении сотрудников милиции со стороны демонстрантов требуют отдельной правовой квалификации, с учетом контекста и обстоятельств применения насилия, в том числе в контексте самообороны от заведомо непропорциональных действий сотрудников милиции», — говорится в документе.

Заявление подписали лишенный регистрации правозащитный центр «Весна», Белорусский Хельсинкский комитет, Белорусская ассоциация журналистов, Белорусский ПЕН-центр, Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова и организации «Правовая инициатива».

Таким образом, на 5 августа политзаключенными в стране признано 608 человек.

Справка БелаПАН. Часть 1 статьи 342 Уголовного кодекса — организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений или организаций, либо активное участие в таких действиях при отсутствии признаков более тяжкого преступления;

ч. 2 ст. 293 УК — участие в массовых беспорядках, выразившееся в непосредственном совершении действий, названных в ч. 1 этой статьи (насилие над личностью, погромы, поджоги, уничтожение имущества, вооруженное сопротивление представителям власти).