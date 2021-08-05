БКДП призвал Головченко признать COVID-19 профессиональным заболеванием

Белорусский конгресс демократических профсоюзов (БКДП) 5 августа обратился к премьер-министру Роману Головченко с предложением признать коронавирус SARS-CoV-2 «опасным фактором в профессиональной деятельности», а вызываемое им заболевание COVID-19 — профессиональным заболеванием.

В обращении говорится, что по рекомендациям Международной организации труда «COVID-19 и посттравматическое стрессовое расстройство могут рассматриваться как профессиональные заболевания, если они возникли в процессе трудовой деятельности».

«Пострадавшим от таких условий и утратившим работоспособность в результате действий, связанных с их профессиональной деятельностью, работникам должно предоставляться медицинское обслуживание и сопутствующие услуги согласно Конвенции 1964 года об обеспечении в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием, — отметили в БКДП. — Членам семьи (супруги и дети), находившимся на иждивении лиц, умерших от COVID-19, если заражение произошло в ходе выполнения ими их трудовой деятельности, полагается выплата денежного пособия или компенсации, а также возмещение расходов или пособие на похороны».

В профсоюзном объединении считают, что признание факта заражения COVID-19 на рабочем месте профессиональным заболеванием «обеспечит право работника на представление его интересов, право на обеспечение безопасности и гигиены труда, применение согласованных мер по снижению риска, обеспечение полноценного медицинского обслуживания, а также схем компенсаций профессиональным жертвам COVID-19 и их семьям».

«Реализация данного предложения позволит снизить риск заболеваемости, тяжесть болезни, [случаи] осложнения, приводящие к инвалидности и смерти», — убеждены в БКДП.

По информации Министерства здравоохранения, за прошедшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1.143 случая COVID-19, умерло девять человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 1.196 пациентов.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 450.445, умерло 3.503 человека с диагностированной коронавирусной инфекцией, выздоровело 444.613.