Группа конгрессменов обратилась к управляющему от США в МВФ с требованием заблокировать возможность получения Беларусью кредита

Группа конгрессменов США – членов группы «друзей Беларуси» в Палате представителей – обратилась в начале этой недели к управляющему от Соединенных Штатов в Международном валютном фонде Элизабет Шортино с требованием заблокировать возможность для Беларуси использовать «специальные права заимствования» (Special Drawing Rights, SDR) в МВФ.

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Об этом «ГА» сообщил член группы «друзей Беларуси» и один из инициаторов обращения, конгрессмен-республиканец от Нью-Джерси Кристофер Смит. Он также предоставил текст письма конгрессменов в распоряжение Русской службы «Голоса Америки».

По его словам, санкции, уже введенные Западом против режима Лукашенко, являются полезным шагом, но нужно идти дальше:

«Мы, четверо членов кокуса «друзей Беларуси», написали письмо управляющей от США в Международном валютном фонде и призвали ее воспользоваться своим правом относительно «специальных средств заимствования», которые может получить Беларусь, чтобы остановить возможность этого – точно так же, как мы это сделали с Венесуэлой. Эти деньги могут быть использованы Лукашенко, чтобы компенсировать эффект от санкций, введенных США, Канадой, Британией и ЕС. Это очень важно, и это нужно сделать немедленно».

Кристофер Смит считает, что случаи с давлением на спортсменку Кристину Тимановскую и смертью в Украине белорусского оппозиционера Виталия Шишова являются вопиющими:

«Лукашенко и его сын, который руководит олимпийским комитетом страны, крайне жестоки – они поставили ее [Тимановскую] на гонку, в которой она не хотела участвовать, и из-за этого они решили надавить на нее со всей силой… Это все лишь подчеркивает мелочность и жестокость Александра Лукашенко. Смерть Виталия Шишова в Украине, которая сейчас расследуется украинскими правоохранительными органами, имеет все признаки политического убийства. Естественно, расследование должно быть продолжено, но это еще сильнее подчеркивает тот факт, что режим способен убивать своих оппонентов за границами страны так же, как это делает Россия».

В письме на имя Элизабет Шортино от 2 августа, подписанном конгрессменами Кристофером Смитом, Уильямом Китингом, Марси Каптур и Джо Уилсоном, говорится:

«Мы жестко возражаем против выделения [режиму Лукашенко] почти 1 млрд долларов средств из «специальных прав заимствования», поскольку это подрывает серьезные усилия, предпринятые демократическим движением Беларуси в его борьбе против репрессивного режима».

Законодатели США также призвали представителя США в Международном валютном фонде «сотрудничать со странами-членами МВФ, чтобы ограничить или обусловить использование этих средств для активного воспрепятствования доступу режима Лукашенко к твердой валюте, которую он отчаянно хочет получить – до тех пор, пока он не согласится на диалог с Координационным советом для организации свободных и справедливых выборов».