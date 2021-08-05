Активиста Олега Вялова арестовали на 15 суток за репост из телеграм-канала, признанного экстремистским

/ Общество
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Брестский общественный активист Олег Вялов арестован на 15 суток за репост из телеграм-канала, признанного экстремистским.

Как сообщает телеграм-канал «Весна. Брест», такое решение 5 августа принял суд Ленинского района областного центра.

По данным правозащитников, основанием для суда стал протокол, составленный по ч. 2 ст. 19.11 КоАП (распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность).

Согласно документу, в апреле Вялов сделал репост сообщения о токсичных отходах, сливаемых в реку.

Вялова задержали 1 августа и поместили в изолятор временного содержания Ленинского РОВД Бреста.

Вялов — участник общественной кампании против строительства аккумуляторного завода под Брестом, на прошедших в 2020 году президентских выборах был наблюдателем на избирательном участке.

 

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Тэги: репрессии Персона: Олег Вялов Город: Брест

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