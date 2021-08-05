Из уст Лукашенко прозвучали новые угрозы бизнесу

Правительству «надо немедленно» решить вопрос создания первичных профсоюзных организаций во всех частных структурах, заявил Александр Лукашенко 5 августа в Минске на встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой, отметив, что этот вопрос поднимался неоднократно.

«Больной вопрос — создание первичных организаций прежде всего в частных структурах. Если до сих пор есть еще отдельные, которые не поняли, значит, надо в правительстве немедленно обсудить эти вопросы и внести конкретные предложения вплоть до ликвидации частных структур, которые отказываются иметь профсоюзные организации», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Еще одна тема, которую затронул Лукашенко, — реакция ФПБ на санкции. «Хочу поблагодарить вас и наши профсоюзы за активную работу в плане противодействия санкциям. Это достойная работа, когда организовали людей, и в международном плане был услышан голос не только лидеров профсоюзов, а наших людей, трудящихся. Молодцы», — сказал он (8 февраля коллективное письмо против санкций с подписями, как сообщалось, 1,3 млн человек отправлено в Совет Европейского союза, сбор подписей организовала ФПБ. — БелаПАН.).

«Тысячи и тысячи людей, которые решили высказаться. Это большое дело», — считает Лукашенко. По его мнению, «такая масштабная реакция людей в ответ на санкционное давление обязательно даст результат».

«Профсоюзы работали и будут работать над тем, чтобы противодействовать и противостоять этим недружеским и враждебным действиям», — заявил Орда. По его мнению, «для всех очевидно, что западные санкции вводятся для нанесения экономического ущерба Беларуси и ее гражданам». «Цель понятна, они ее и не скрывают: они хотят вызвать возмущение людей, это захват страны и подчинение Беларуси интересам других стран», — сказал председатель ФПБ.

Лукашенко и Орда также обсудили ход уборочной кампании и содействие в ее проведении со стороны профсоюзов. «Санкции санкциями, но если будет во что одеть детей к школе и людям одеться нормально, если будет что покушать людям, тогда будет результат», — заявил Лукашенко. Он отметил, что уборочная кампания в стране традиционно проходит в особых погодных условиях и профсоюзам традиционно нужно оказать аграриям необходимое содействие. «В августе всегда время спрессовано, и погода нас проверяет на твердость и решительность. Надо обеспечить людей. Прежде всего — зарплата, питание в поле и так далее, обычная работа профсоюзов», — сказал Лукашенко.

О том, что будет разработан указ о создании на частных предприятиях первичных профсоюзных организаций, Лукашенко заявил 28 февраля 2020 года на VIII съезде ФПБ. Впервые идею охватить профсоюзами частные предприятия высказал в 2004 году занимавший в то время пост председателя федерации Леонид Козик. На VII съезде ФПБ в мае 2015 года ее нынешний председатель Михаил Орда попросил Лукашенко содействовать созданию профсоюзов в частном секторе экономики, а также ввести административную ответственность в отношении нанимателей, препятствующих созданию профсоюза на своем предприятии.