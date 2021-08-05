Официальное количество случаев COVID-19 в Беларуси превысило 450 тысяч

За прошедшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1.143 случая COVID-19 , умерло девять человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 1.196 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

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4 августа было зафиксировано 967 новых случаев, 3 августа — 581, 2-го — 756, 1-го — 958, 31 июля — 992, 30-го — 1.184. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1.975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 450.445, умерло 3.503 человека с диагностированной коронавирусной инфекцией, выздоровело 444.613.

За минувшие сутки выполнено 17.819 тестов на коронавирус (днем ранее 21.459). С начала эпидемии сделано 7.370.093 теста.

По информации Минздрава, 1 млн 427 тыс. белорусских граждан получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них 1 млн 65 тыс. прошли полный курс вакцинации.

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