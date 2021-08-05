Биржа: доллар и евро подорожали на торгах 5 августа

На сегодняшних торгах на БВФБ свои позиции укрепили американская и европейская валюты.

Доллар добавляет 0,009 пункта и завершил свою сессию на отметке 2,5248 белорусского рубля, а евро 0,0051 пункта — 2,9886 белорусского рубля.

А вот российская валюта сегодня упала на 0,0023 пункта — 3,4518 белорусского рубля за 100 российских.

Раннее сообщалось, что минувшая рабочая неделя (26-30 июля) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала падением лишь одной из пяти иностранных валют , за которыми наблюдают Naviny.by.

В январе—июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 3,07% (с 2,5789 до 2,4997). Это четвертый показатель на территории бывшего СССР.

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