Правозащитник Андрей Полуда уехал из Беларуси

Правозащитник Андрей Полуда, координатор кампании «Правозащитники против смертной казни в Беларуси», уехал в одну из европейских стран, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».

14 июля дома у правозащитника и на площадке «Территория прав», директором которой он являлся, прошли обыски. Полуда был допрошен в Следственном комитете и задержан. Через 72 часа его отпустили из изолятора временного содержания под подписку о невыезде. Правозащитник находится в статусе подозреваемого по уголовному делу «Весны», передает БелаПАН .

По данным правозащитного центра, после этого Полуду вызывали в Партизанский РОВД и начали административное производство в связи с тем, что Следственный комитет направил материалы о неповиновении законным требованиям должностного лица (ст. 24.3 КоАП). 14 июля Андрей Полуда во время допроса по требованию следователя не дал образцы своего почерка.

«Правозащитник решил не идти на вызов в РОВД, так как санкция статьи 24.3 КоАП предусматривает ответственность в виде административного ареста», — сообщает «Весна».

«Для меня совершенно было понятно, что появление этого материала не является случайным. Отказ от дачи образцов подписи заключается в контексте прав подозреваемого, в контексте права на его защиту. Но появление административного производства по этому поводу — это нововведение, которое воспринимается как инструмент, чтобы снова посадить меня в ИВС и осуществлять давление», — пояснил свою позицию Андрей Полуда.

Еще одним толчком для отъезда правозащитник назвал ликвидацию площадки «Территории прав» и вызовы в другие государственные учреждения по этому поводу. Официально основанием для ликвидации стало неосуществление коммерческой деятельности.

«Но "Территория прав" имела статус образовательно-просветительского учреждения, о какой обязательной коммерческой деятельности можно вести речь? Давление интенсивно усиливалось и стало абсолютно понятно, что они от меня не отстанут», — заявил Полуда.

По его словам, на площадке во время обыска забрали «буквально все, что там было»: технику (проекторы, микрофоны, микроволновку), книги (включая сборник «Нет смертной казни», серию «Белорусская тюремная литература»), выставку о правах человека, плакаты, наклейки, диски с белорусской музыкой.

14 июля в Минске и других городах во время новой волны уголовного преследования «третьего сектора» было проведено не менее 30 обысков, задержано более 10 человек, среди которых представители правозащитного сообщества, общественные активисты.

Под стражей на сегодня остаются три представителя ПЦ «Весна» — председатель организации Алесь Беляцкий, его заместитель Валентин Стефанович и юрист Владимир Лабкович. Все они имеют статус подозреваемых по уголовному делу (ст.342 — организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них, ст. 243 УК — уклонение от уплаты налогов) и содержатся в СИЗО-1. Правозащитное сообщество признало их политзаключенными.