В Беларуси повышены тарифы на железнодорожные пассажирские перевозки

В Беларуси увеличены тарифы на железнодорожные пассажирские перевозки. Это предусмотрено постановлением МАРТ № 51 от 9 июля.

Документ вносит изменения в постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 82 от 3 декабря 2020 года и предусматривает установление новых тарифов на железнодорожные перевозки пассажиров и багажа во внутриреспубликанском сообщении, сообщила пресс-служба ведомства.

Так, тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на региональных и межрегиональных линиях увеличены в среднем на 5—15% в зависимости от вида сообщения. При этом фактическое увеличение стоимости проезда по конкретному маршруту зависит от расстояния перевозки.

Например, стоимость проезда пассажиров поездами региональных линий экономкласса по направлению Минск-Пассажирский — Беларусь увеличится на 6 копеек, Минск-Пассажирский — Молодечно — на 17 копеек; региональных линий бизнес-класса по направлению Минск-Пассажирский — Орша — на 43 копейки, Минск-Пассажирский — Бобруйск — на 35 копеек.

Тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на городских линиях устанавливаются за поездку в пределах одного, двух или более тарифных поясов. При этом они не зависят от расстояния перевозки. Таким образом, тарифы на проезд пассажиров на поездах городских линий в пределах одного тарифного пояса увеличены на 15 копеек и в пределах двух тарифных поясов — на 30.

К примеру, стоимость проезда пассажиров поездами городских линий по направлению Минск-Пассажирский — Городище увеличится на 15 копеек (в пределах одного тарифного пояса), по направлению Минск-Пассажирский — Красное Знамя — на 30 копеек (в пределах двух тарифных поясов).

Пресс-служба отмечает, что решение о пересмотре тарифов в вышеуказанных размерах принято в рамках запланированного повышения регулируемых цен и тарифов в 2021 году («Тарифная тетрадь») «в целях поддержания уровня окупаемости перевозок пассажиров железнодорожным транспортом».

«В настоящее время уровень возмещения населением затрат на оказание внутриреспубликанских пассажирских перевозок железнодорожным транспортом крайне низок — не достигает 14 процентов. Бюджетное субсидирование железнодорожных перевозок пассажиров не осуществляется», — заметили в МАРТ.

Предыдущий раз тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования повышались в декабре 2020 года.

Постановлением также предусмотрено установление порядка пересмотра тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом. Определены, в частности, периодичность пересмотра тарифов, а также критерии и методы, на основании которых МАРТ принимает решение об изменении тарифов на железнодорожные перевозки пассажиров. Среди критериев, которыми будет руководствоваться МАРТ при пересмотре тарифов, — изменение расходов перевозчика, динамика изменения доходов населения, уровень тарифов на перевозки пассажиров конкурирующим видом транспорта — автомобильным.

В дальнейшем увеличение тарифов будет осуществляться в соответствии с вышеуказанным порядком.

Постановление вступит в силу через пять дней после его официального опубликования.

Как сообщалось, потребительские цены в Беларуси в июне по сравнению с маем 2021 года выросли на 0,7%, по сравнению с декабрем 2020-го — на 5,8%, инфляция за последние 12 месяцев составила 9,9%. На услуги цены за месяц выросли на 0,9%, по сравнению с декабрем 2020 года — на 5,1%, за год — на 9,3%.