Задержанный философ Владимир Мацкевич находится на Окрестина

Задержанный накануне в Минске философ и методолог Владимир Мацкевич находится на Окрестина, сообщили БелаПАН его родственники.

О причинах задержания и о том, каков процессуальный статус Мацкевича, им неизвестно.

Утром 4 августа силовики пришли с обысками к представителям международной неправительственной организации «ЕвроБеларусь» — Владимиру Мацкевичу и главе некоммерческой инициативы «Летучий университет» социологу Татьяне Водолажской, а также к экс-руководителю Белорусской национальной платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства и «ЕвроБеларуси» Владу Величко, который в последние два с половиной года отошел от общественной деятельности. По предварительной информации, обыски проводили сотрудники КГБ.

Жена Величко сообщила БелаПАН, что в постановлении об обыске фигурировало 17 статей Уголовного кодекса. Ее супруг был задержан в качестве подозреваемого. Поздно вечером 4 августа его отпустили.

По информации генерального директора «ЕвроБеларуси» Андрея Егорова, Водолажская задержана в уголовном порядке и находится в ИВС на Окрестина.

Также вчера стало известно о задержании социолога Оксаны Шелест. Позже Егоров сообщил в соцсетях, что она освобождена.

Международная общественная организация «ЕвроБеларусь» была создана представителями организаций гражданского общества Беларуси в 2007 году, зарегистрирована в Литве в 2009 году.