Литва вернула в Беларусь более 300 нелегальных мигрантов за сутки

За прошедшие сутки из Литвы в Беларусь был возвращен 321 нелегальный мигрант, сообщает LRT.

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«Мы должны управлять ситуацией. Мы не можем просто зарегистрировать этих людей, впоследствии у нас возникнут очень серьезные проблемы как с жильем, так и с другими напряженными отношениями. Тем более, что это гибридная атака против нас, направленная по разным мотивам. Эти мотивы могут быть более глубокими, чем мы видим сегодня в различных провокациях и распространяемой дезинформации <...> Наши чиновники делают свое дело, и мы надеемся, что будет результат», — прокомментировала глава МВД Литвы Агне Билотайте.

По ее словам, «ситуация такова, что у Литвы действительно не было возможности заранее подготовиться к такому большому потоку людей, которых нужно было разместить». «Сейчас мы делаем все, что в наших силах, чтобы удовлетворить потребности этих людей в меру наших возможностей, соблюдая основные требования. Как я всегда упоминала, наша первая цель — решить проблемы, связанные с уязвимыми группами», — сказала министр.

Согласно статистическим данным, опубликованным Департаментом статистики Литвы, за минувшие сутки на белорусско-литовской границе задержано 19 мигрантов против 35 за предыдущие сутки. С начала 2021 года литовские пограничники задержали 4110 нелегалов, прибывших с территории Беларуси, — в 50,7 раза больше, чем за весь 2020-й (81 человек).

2 августа литовских пограничников обязали возвращать нелегалов на территорию Беларуси. Глава МВД Литвы Агне Билотайте сообщила, что в процессе охраны госграницы и для ее защиты от нелегальных мигрантов пограничников обязали направлять просителей убежища к ближайшему международному контрольно-пропускному пункту или в диппредставительство.