МИД Ирака призвал своих граждан не быть мишенью для контрабанды и торговли людьми
МИД Ирака выступил с заявлением по поводу гибели на белорусско-литовской границе иракского гражданина.
«Посольство Республики Ирак в Москве с пристальным вниманием следит за инцидентом, повлекшим убийство гражданина Ирака на границе Беларуси и Литвы. Мы вновь призываем всех иракцев не становиться мишенью сетей контрабанды и торговли людьми», —
4 августа Госпогранкомитет Беларуси сообщил, что на белорусско-литовской границе умер иностранец. «Ночью, по информации местных жителей, вблизи белорусско-литовской границы в районе населенного пункта Бенякони обнаружен мужчина неславянской внешности, — говорится в сообщении. — Внешне состояние оценивалось как очень тяжелое. Белорусские пограничники на месте оказали первую медицинскую помощь, но, несмотря на это, мужчина скончался».
Информация о гибели человека на белорусско-литовской границе появилась утром 4 августа в белорусских госСМИ и провластных телеграм-каналах.
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас назвал инцидент с гибелью мигранта на границе с Беларусью провокацией.