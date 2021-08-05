МИД Ирака призвал своих граждан не быть мишенью для контрабанды и торговли людьми

МИД Ирака выступил с заявлением по поводу гибели на белорусско-литовской границе иракского гражданина.

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«Посольство Республики Ирак в Москве с пристальным вниманием следит за инцидентом, повлекшим убийство гражданина Ирака на границе Беларуси и Литвы. Мы вновь призываем всех иракцев не становиться мишенью сетей контрабанды и торговли людьми», — говорится в заявлении.

4 августа Госпогранкомитет Беларуси сообщил, что на белорусско-литовской границе умер иностранец. «Ночью, по информации местных жителей, вблизи белорусско-литовской границы в районе населенного пункта Бенякони обнаружен мужчина неславянской внешности, — говорится в сообщении. — Внешне состояние оценивалось как очень тяжелое. Белорусские пограничники на месте оказали первую медицинскую помощь, но, несмотря на это, мужчина скончался».

Информация о гибели человека на белорусско-литовской границе появилась утром 4 августа в белорусских госСМИ и провластных телеграм-каналах.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас назвал инцидент с гибелью мигранта на границе с Беларусью провокацией.