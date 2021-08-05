Возле детбольницы в Мозыре нашли тело новорожденной девочки

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В лесном массиве вблизи городской детской больницы в Мозыре обнаружено тело новорожденной девочки. В убийстве подозревают ее мать.

По сообщению СК, матерью ребенка является 38-летняя жительница Мозыря, ведущая бродяжнический образ жизни и злоупотребляющая спиртными напитками.

Согласно материалам дела, женщина случайно встретила на улице давних знакомых и поехала с ними на страусиную ферму в Мозырском районе. Приехав на ферму, вся компания на протяжении нескольких дней распивала спиртное в бытовом строении для сторожей.

В ночь с 20 на 21 июля женщина, не обращаясь в медицинское учреждение, родила там живого ребенка женского пола. Затем перевезла новорожденную в Мозырь, отнесла ее в лесной массив вблизи детской больницы, поместила в коробку и оставила одну.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

 

 

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Тэги: убийство новорожденного Город: Мозырь

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